Один из ведущих клубов испанской Ла Лиги Валенсия в ближайшее межсезонье готова сильно обновить состав. В этой связи летучие мыши могут выставить на трансфер сразу нескольких футболистов, включая полузащитника сборной России Дениса Черышева.

Один из ведущих клубов испанской Ла Лиги "Валенсия" в ближайшее межсезонье готова сильно обновить состав. В этой связи "летучие мыши" могут выставить на трансфер сразу нескольких футболистов, включая полузащитника сборной России Дениса Черышева.В списке "на вылет" также находятся голкипер Яспер Силлессен и полевые игрокиРодриго Морено, Муктар Дьяхаби, Джеффри Кондогбия, Ферран Торрес и Кевин Гамейро, сообщает издание Спортбокс.Ru. Черышев время от времени подвергается нападкам со стороны экспертов и фанатов, которые рассчитывали, что россиянин мог стать лидером средней линии "Валенсии", но явно не стал.Действующее соглашение 29-летнего хавбека рассчитано еще на два года, оно заканчивается 30 июня 2022-го, трансферная стоимость российского футболиста оценивается по разным данным от 4 до 7 млн евро. В этом сезоне "Валенсия" перед остановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса идет на низком для нее 7-м месте с высшем испанском дивизионе.