Российский гроссмейстер Владимир Крамник поделился с журналистами мыслями относительно развития шахматной культуры касательно проведения турниров. Четырнадцатый чемпион мира считает, что постепенно большая игра будет переходить в интернет, осталось только придумать, как исключить компьютерные подсказки.

Российский гроссмейстер Владимир Крамник поделился с журналистами мыслями относительно развития шахматной культуры касательно проведения турниров. Четырнадцатый чемпион мира считает, что постепенно большая игра будет переходить в интернет, осталось только придумать, как исключить компьютерные подсказки."Будущее за онлайн-шахматами, — цитирует Крамника издание "Известия". – Главное – исключить риск компьютерных подсказок, читерства. Иначе сложно будет соблюсти устав ФИДЕ, где сказано, что должен быть четкий антикомпьютерный контроль".Крамник напомнил, что несколько лет назад он подготовил концепцию, как это можно сделать: "А не так давно мы общались на эту тему с самой великой шахматисткой в истории Юдит Полгар. Она слово в слово повторила мои мысли. Так что я думаю, что эту идею вполне можно опробовать".Шахматист также пояснил, что организовать онлайн-турниры гораздо дешевле и быстрее: "Собрать лучших шахматистов мира на такой старт можно буквально в течение одного дня. Это большое преимущество. Понятно, что традиционные супертурниры в Вейк-ан-Зее или Дортмунде по-прежнему будут играть вживую. Но в целом увеличится число турниров, очные и заочные игры способны гармонично сосуществовать".