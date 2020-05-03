03.05.2020

2020-05-03 09:30:02

Владимирский госуниверситет проведет в онлайн-формате праздничный концерт ко Дню Победы

Владимирский госуниверситет продолжает в онлайн-режиме проводить мероприятия в рамках Года памяти и славы. Патриотическое воспитание молодежи традиционно является важной составляющей деятельности университета. В сложившихся условиях данная работа перешла в дистанционный формат и активно ведется на официальном сайте вуза, в социальных сетях, с использованием сервисов видеоконференций.

Сотрудники, преподаватели и студенты готовят просветительские материалы, выставки, разрабатывают массовые онлайн-мероприятия. Они активно участвуют в онлайн-проекте ВлГУ «Героическая история моей семьи». Его цель – собрать истории студентов, преподавателей и сотрудников об их родственниках – участниках (ветеранах и тружениках тыла) Великой Отечественной войны; сохранить память о подвиге нашего народа. Авторы просветительского проекта «Дорога к победе» готовят материалы, освещающие наиболее значимые даты войны. Организованы виртуальные выставки «Маршалы Победы» и «Война глазами детей».

Кроме того, вуз участвует в федеральных проектах (например, в эстафете Минобрнауки «Вечный огонь Победы», в профильной номинации конкурса «Моя страна – Моя Россия»).

Анзор Михайлович отметил, что юбилейные мероприятия на предстоящей неделе должны быть сформированы по трем направлениям: культурно-просветительское, научно-исследовательское и патриотическое. Он напомнил о необходимости вести постоянный разговор с молодежью об истории России и особенно о событиях Великой Отечественной / Второй мировой войны. Диалог, обмен мнений, получение обратной связи от студентов, активное участие молодежи в обсуждении сложных тем, в том числе проблем фальсификации истории – это ключевые характеристики научных и просветительских мероприятий. В условиях дистанционного обучения и самоизоляции открытые лекции, семинары, круглые столы организуются в удаленном формате с использованием электронно-информационной среды. Так, по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны, состоялся цикл онлайн-встреч в рамках Дней студенческой науки.

Основные мероприятия недели памяти и славы

6 мая на информационных ресурсах ВлГУ будет размещена онлайн-лекция «Подвиг тружеников тыла Владимирского края в годы Великой Отечественной войны». Спикер – доцент кафедры истории России Пединститута Илья Тряхов.

7 мая – научно-практическая конференция Гуманитарного института «Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Будет организована на платформе Zoom.

7 мая на сайте вуза будет доступна для ознакомления новая книга, посвященная подвигу ветеранов, являвшихся и сотрудниками Владимирского государственного университета (бывших политехнического и педагогического институтов). Это люди, которые служат и будут служить ярким примером чести и исполнения человеческого долга во всех жизненных ситуациях для последующих поколений. Издание «Дорога к победе преподавателей и сотрудников ВлГУ – ветеранов Великой отечественной войны. Книга памяти» готовят преподаватели кафедры истории России ВлГУ и сотрудники Музея истории ВлГУ.

8 мая – праздничный концерт, который будет состоять как из архивных номеров, так и из новых записей, созданных к мероприятию в условиях самоизоляции. В подготовке танцевальных, вокальных номеров, в чтении стихов принимают участие русские и иностранные студенты, преподаватели и сотрудники вуза. Запись концерта будет выложена на сайте и в социальных сетях.

«День Победы – семейный и радостный праздник, но «радость эта со слезами на глазах». В этот день мы вспоминаем героев-освободителей, бессмертный и неоценимый подвиг фронтовиков и тружеников тыла. Я призываю студентов, преподавателей, сотрудников 9 мая присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк ВлГУ». Она стартует в 10:30 на информационных ресурсах университета. Участвуйте, оставляйте ваши истории. Акция открыта для всех желающих! Сохраним вместе память о великой Победе нашего народа, передадим ее молодежи, детям и внукам!» – обратился ректор Анзор Саралидзе.