03.05.2020

2020-05-03 17:20:04

Владимирский мастер реставрирует военные ретро-автомобили

Ровно неделя до Юбилея Великой Победы. И традиционно 9 мая на улицах Владимира мы увидим военные ретро- автомобили. Их реставрирует владимирский мастер Александров Облетов.

Два бензобака, задняя передача на месте первой. ГАЗ-69 - легенда Советского Союза. Это самый проходимый автомобиль своего времени, 52 лошадиных силы, говорит Александр Облетов. Он занимается реставрацией ретро-автомобилей. Машина и сегодня может похвастаться своей мощью: в брод преодолевает до 70 сантиметров, с легкостью штурмует подъемы - все благодаря трехступенчатой коробке передач.

Александр Облетов, реставратор ретро-автомобилей

- Первая передача - на себя. Поехали потихонечку. Это же джип 4х4, можно передний мост включить. Малооборотистый, хорошо ездит по грязи.

ГАЗ-69 - герой многих фильмов: "Версия полковника Зорина", "Первый эшелон". А в 2008 году автомобиль участвовал в съемках "Индианы Джонс: тайна хрустального черепа".

Изначально эта модель ГАЗа задумывалась как военный транспорт. Первый образец автомобиля вышел в 1947 году, а спустя год собрали еще три таких машины. Такое стремительное развитие проекта объясняется тем, что внедорожник собирался из узлов и запчастей, которые уже использовались в серийных автомобилях. ГАЗ-69 это трансформация ГАЗ-20, "Победы". В новой версии авто учли все пожелания власти и устранили недостатки. Например, мощный двигатель ГАЗ-12, правительственного ЗИМа, был заменен на более компактный, в капоте убрали лишнее пространство.



Александр Облетов, реставратор ретро-автомобилей

-На ГАЗ-20 сделали шестицилиндровый двигатель, но потом Сталин посмотрел и сказал нет, для нашего народа слишком мощный двигатель. Два цилиндра отрубили.

Труженик, козлик, газик - в народе машина была популярной, поэтому получила много прозвищей. Несмотря на то, что ГАЗ-69 не считается очень редкой машиной, реставрация техники достаточно сложная, объясняет Александр Облетов. Он уже отреставрировал три таких автомобиля. Мастер старается сохранить первоначальный облик внедорожника: восстанавливает оригинальные двигатели, приспосабливая машину для современного бензина, вся оптика - зеркала и фары - советского производства. Александр покупает их через знакомых или через таких же ценителей ретро-транспорта. Удалось найти даже тент, выпущенный в годы прошлого столетия! Настоящей находкой будут медицинские носилки.

Александр Облетов, реставратор ретро-автомобилей

- Две трубы алюминиевые, натянутый между ними такой тент. Человека ложили и в скорую. Сюда крепился кронштейн, другой сюда крепился, и на сидения, наверное, крепились. И раненого солдата ложили на носилках.

Известен советский джип и за рубежом. Его экспортировали в 56 стран мира, подстраивая под разные климатические условия. В конце 50-ых ГАЗ-69 стали выпускать в Румынии, а в 1962 году - в Северной Корее. Машины Александра полностью на ходу, он планирует проехать на одной из них по улицам Владимира в День Победы. Чтобы кусочек истории мог увидеть каждый.

Ольга Павловская, Илья Хлудов. Вести-Владимир.