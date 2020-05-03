Итальянские футбольные клубы получат право возобновить коллективный тренировочный процесс уже с четвертого мая. Это станет возможным после разрешения правительства Италии.

Итальянские футбольные клубы получат право возобновить коллективный тренировочный процесс уже с четвертого мая. Это станет возможным после разрешения правительства Италии.Согласно предыдущему указу властей страны рассматривался вариант, при котором клубы смогут вернуться к занятиям только 18 мая. Однако, как сообщает Football Italia, клубы и ассоциация игроков Италии доказали, что бегать на тренировочных базах безопаснее, чем в парках. Представители спортивных структур аргументировали свою позицию — на базах можно гарантировать социальное дистанцирование. Власти согласились и дали зеленый свет вернуться к занятиям раньше намеченного срока.Ранее ряд футбольных клубов уже заявлял, что готовы вернуться к тренировочному процессу, поучив разрешения властей отдельных регионов. Среди них "Рома", "Лацио", "Парма" и другие.Однако при этом вопрос возобновления национального чемпионата по-прежнему остается открытым.