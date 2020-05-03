Партнеры Италии по Евросоюзу и НАТО не смогли помочь стране в борьбе с коронавирусом, однако попытались дискредитировать Россию, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Партнеры Италии по Евросоюзу и НАТО не смогли помочь стране в борьбе с коронавирусом, однако попытались дискредитировать Россию, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.Он напомнил, что, после того как Италии начали оказывать помощь российские военные медики и специалисты в области химзащиты, ряд западных стран прибег к "недобросовестным методам: к шантажу политическому, к обвинениям в шпионаже"."Возникла такая недоброжелательная волна, но мы предпочитаем не обращать внимания на шумиху и пропаганду", — сказал Фомин в эфире телеканала "Звезда", комментируя публикации СМИ о том, что российская помощь якобы носит пропагандистский характер.По мнению российской стороны, такая реакция вызвана неспособностью стран Запада, ЕС и Североатлантического альянса "реализовать союзнический потенциал, продемонстрировать единый дух внутри своей организации", подчеркнул замглавы военного ведомства.Договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом, была достигнута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте 21 марта. В течение нескольких следующих дней в Италию прибыли 15 российских военных самолетов, которые доставили около 100 российских военных специалистов, восемь врачебно-сестринских бригад и необходимое оборудование для дезинфекции различных объектов. Российские военные до сих пор работают в районе города Бергамо в области Ломбардия, которая стала одной из наиболее пострадавших от пандемии.