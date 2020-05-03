03.05.2020

2020-05-03 13:30:04

Во Владимирской области начнутся съемки нового сезона исторического сериала

Я видел праздник- праздник МАЯ!-Этим строчкам 95 лет. И написаны они Сергеем Есениным. В его жизни 2 мая- стало важной датой в 1922 году. В этот день состоялась его свадьба с известной танцовщицей Айседорой Дункан. Кстати, есть легенда о том, как имя Есенина связано с Владимирской областью. Знаменитый поэт не просто бывал на Владимирщине. С ним здесь произошла интересная история, которую экранизировала владимирский режиссер Мария Ремыга.

Муром прекрасен. А если посмотреть на него с высоты птичьего полета, то изумишься еще больше.

То, что, по замыслу авторов, произошло в Муроме, должно было стать светлым пятном, как в трагичной биографии поэта, так и в жизни города. 15-минутный фильм о Есенине стал своеобразной кульминацией цикла программ «Городские легенды», которые режиссер Мария Ремыга создавала в сотворчестве с владимирским поэтом и писателем Владимиром Пучковым.



Мария Ремыга, режиссер

-Все программы были сделаны в жанре такого городского фольклора, анекдотов, баек. То есть, по воле случая, и по воле фантазии авторов, в наш славный город приезжали самые знаменитые люди, и с ними происходили самые невероятные приключения.

Весной 2016-го Владимир Пучков приступил к созданию нового сценария, в котором оказались не только поэты Катаев, Мариенгоф и Есенин, но и многое для создания теплой атмосферы провинциального Мурома. На главную роль утвердили Данилу Визжалова. Сложнее оказалось подобрать натуру на роль города-сказки начала 20-го века.



Мария Ремыга, режиссер

-Найти уголок, в котором бы не проявлялись артефакты современности, оказалось крайне сложно. Мы приезжали в Муром раз пять, чтобы попробовать снять какие-то сцены, и нам не всё удалось снять в Муроме. Например, сцена, в которой поэт и Екатерина, его возлюбленная, катаются на велосипедах, снималась в Суздале.

И всё же, Муромская набережная, монастыри, красивые виды города заняли свое место в фильме о священном сердце России. Как и якобы Есенинские стихи, на самом деле принадлежащие перу Пучкова. Он их сочинил специально для этого фильма.

Не глушу больше сердце водкою

И любовью его не жгу

Я вернулся на родину кроткую

Без неё я прожить не могу…



Мария Ремыга, режиссер

-Именно тогда, в 2016-м году мы загадали, чтобы появился новый проект, который бы ни в коей мере не повторял предыдущие, но был бы не менее интересным. И спустя два года, в 2018-м году, появляется проект «Имя. Символ 33.» И сценарий для первой серии проекта о Владимире Козьмиче Зворыкине мы писали вместе с Владимиром Павловичем Пучковым.

В новом проекте не так много места для фантазии. Зато больше исторической правды. «Имя. Символ 33» рассказывает о знаменитых людях, чья жизнь действительно была связана с Владимирским регионом. Левитан, Столетовы, Дягтерев, Фатьянов –на средства президентского гранта отснято 20 серий. К третьему сезону команда проекта готова приступить уже в июле.

Екатерина Максимова. Вести – Владимир.