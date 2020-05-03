Всего в регионе зарегистрировано 830 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено во Владимирской области на 3 мая 2020 года, сообщается на сайте областной администрации.Новые случаи COVID-19 выявлены в Петушках, Коврове, Гусь-Хрустальном, Кольчугине, Муроме, Собинке, Киржаче, Александрове и Владимире. Всего в регионе зарегистрировано 830 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Больше всех пациентов с подтвержденным диагнозом в Петушках — 280. 121 случай COVID-19 зарегистрирован во Владимире, 84 – в Коврове, 77 – в Муроме, по 67 – в Александрове и Гусь-Хрустальном.37 жителей региона выздоровели поле лечения от коронавирусной инфекции, скончались семь человек.