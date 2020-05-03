На видео попало дорожное противостояние между мужчиной на велосипеде и водителем иномарки. Последний пытался догнать оппонента ценой грубого нарушения правил дорожного движения. В конечном итоге оба участника конфликта оказались в отделе полиции.

Очевидец запечатлел дорожный конфликт, произошедший вечером в минувшую субботу, 2 мая, на Байконурской улице в Санкт-Петербурге.Как рассказали свидетели произошедшего, между велосипедистом и водителем автомобиля BMW возникло недопонимание. Якобы автомобилист пустил в ход газовый баллончик, а его оппонент пнул ногой машину – этот момент остался за кадром.После этого водитель принялся гоняться за мужчиной на велосипеде, грубо нарушая правила дорожного движения.Как сообщают СМИ, впоследствии оба участника противостояния были доставлены в отдел полиции, где им пришлось дать объяснения своим поступкам.