В Иркутской области водитель автоцистерны с горючим содержимым обвалил мост, подмытый рекой, и снял на видео свои злоключения и спасательную операцию.

В Иркутской области водитель автоцистерны с горючим содержимым обвалил мост, подмытый рекой, и снял на видео свои злоключения и спасательную операцию.Инцидент произошел на дороге из Усть-Кута в Киренск. Часть моста, подточенная потоком, рухнула, не выдержав веса большегруза. Водитель так и не смог самостоятельно освободить свою машину, постепенно погружающуюся вместе с обломками конструкции в воду.Вскоре на выручку приехали спасатели. Они перекачали горючее из цистерны и зафиксировали при помощи тракторов грузовик, чтобы его не унесло рекой вместе с мостом.Об итогах спасательной операции водитель, опубликовавший кадры своей неудачной поездки, не сообщил.