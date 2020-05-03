Врачи, которые из-за коронавируса и ради спасения жизни пациентов идут на максимальные лишения, - герои. Если вы вдруг все еще собираетесь на пикничок с компанией друзей и не думаете о вашем здоровье, то задумайтесь хотя бы об этих людях.

Врачи, которые из-за коронавируса и ради спасения жизни пациентов идут на максимальные лишения, — герои. Если вы вдруг все еще собираетесь на пикничок с компанией друзей и не думаете о вашем здоровье, то задумайтесь хотя бы об этих людях.Палата Андрею Савинову сейчас заменяет дом. Из личных вещей — только ноутбук и телефон, по которому он связывается с семьей. Врач-инфекционист работает в самарском госпитале, лечит людей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Он не видел родных уже две недели. После первой же смены в красной зоне решил остаться тут, чтобы уберечь близких. Дома у него маленький трехлетний сын и дедушка: ему – 92, он находится в группе риска."Решение было принято из -за того, что риски инфицирования мед персонала все-таки выше, несмотря на то что мы работаем в индивидуальных средствах защиты", — отметил Савинов.Процесс экипировки врачей непростой. Ни один участок кожи не должен остаться без защиты. Как признаются медики, ходить в таком костюме удобно, движение не сковывает. А вот дышать дискомфортно, сравнивают с противогазом. Такая экипировка защищает четыре часа, дальше ношение костюма не имеет смысла. Но и это время — настоящие испытание. Снимать маску или костюм в красной зоне запрещено.Заведующий отделения реанимации на работе — каждый день. Под его непрестанным наблюдением — пациенты с тяжелым течением болезни, которые подключены к аппарату искусственного дыхания. Таких, к счастью, в больнице сейчас не так много, но внимание им уделяется удвоенное. Каждое утро Антона Боровинского провожают всей семьей.В семье Матееску встречи и вовсе только на пересменке. Он — травматолог. Она — кардиолог. Областную больницу в Самаре перепрофилировали в середине апреля. Сменили специализацию и супруги. Сейчас они — работники инфекционного госпиталя. Их суточные смены не совпадают — один из них обязательно должен остаться дома с ребенком. Иногда только удается вместе позавтракать в ординаторской, но и тут чаще разговоры о работе.Врачи сейчас в зоне риска. Они напрямую контактируют с заболевшими. Но позиции сдавать не собираются."Я знал, на что иду. Борьба с инфекцией — это война. И на войне умирают солдаты. Я вызвался добровольцем", — признался Андрей Савинов."Конечно, все боятся. Но есть специфика нашей работы, и мы к этому привыкли. Каждый выбирает сам. Или он работает, или его нет в нашей специальности", — считает Антон Боровинский."Всем предлагалось уйти на самоизоляцию. Мы сели с мужем и решили: раз врачи, то будем работать", — сказала Ксения Матееску.На этих кадрах Ксению сняли коллеги в красной зоне. Оттуда телефон больше не вынесут — его утилизируют.Центральный вход в областной больнице сейчас закрыт. Работают всего два терминала из семи. Через один заходят врачи, другой предназначен для приема пациентов. Их привозят медики скорой помощи и санавиации со всего региона. Несмотря на тяжелые условия и график работы, врачи не унывают и не сдаются, борются за жизнь каждого человека. Помочь им мы можем, оставаясь дома.