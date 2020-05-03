Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин в городах Павлово, Кулебаки, Выкса, селе Починки, рабочих поселках Мухтолово, Гремячево, Тумботино.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин в городах Павлово, Кулебаки, Выкса, селе Починки, рабочих поселках Мухтолово, Гремячево, Тумботино.Такое решение принято в связи с высоким уровнем заболеваемости на этих территориях. Там работают важные для области предприятия, в связи с этим наблюдается высокий уровень миграции.Сейчас въезд и выезд в эти населенные пункты запрещен, исключение — только работники экстренных служб и представители организаций, поставляющие товары первой необходимости. Для контроля введенного карантина устанавливаются контрольные пункты и блокирующие посты.Также на карантинных территориях будут предприняты меры по социальному разобщению населения, усиленной дезинфекции пространств. Причины каждого заражения — выясняться.Никитин подчеркнул, что ослабление режима зависит от уровня самоизоляции и самодисциплины граждан. Он напомнил, что коронавирус — смертельно опасная болезнь, поэтому нужно воздерживаться от лишних перемещений. Чем дольше будет продолжаться карантин, тем больший ущерб понесет экономика. И общая задача сейчас — сохранить работоспособность предприятий, передает РИА Новости.Ранее в Серафимо-Дивеевском монастыре заболели около 80 монахинь и послушниц, из-за чего Дивеево закрыли на карантин.