В препринте, опубликованном на сайте Research Square, учёные сравнили статистические данные по смертности от коронавируса с уровнем витамина D у граждан 20 стран Европы. Выяснилось, что там, где у граждан зафиксирован дефицит этого витамина, смертельных исходов было больше.

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D. Такие выводы ученых опубликованы в препринте статьи на сайте Research Square.Для построения этой теории использовались статистические данные по смертности от коронавируса и уровню витамина D у граждан 20 стран Европы. Выяснилось, что там, где у граждан зафиксирован дефицит этого витамина, смертельных исходов было больше.Согласно данным исследования, которое пока не прошло проверку сторонними экспертами, самый низкий уровень витамина D наблюдается у жителей Испании, Италии и Швейцарии. Именно в этих странах уровень смертности от COVID-19 был самым высоким.Также исследование объясняет высокую смертность среди пожилых людей, у которых чаще фиксируется низкий уровень витамина D.Сейчас на основе этого исследования готовятся рекомендации для населения по употреблению витаминов и биологически активных добавок.Добавим, что витамин D — это целая группа биологически активных веществ (холекальциферол, эргокальциферол и прочие). Но если холекальциферол синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей и поступает в организм человека с пищей, то эргокальциферол может поступать только с пищей.Ранее сообщалось, что пик эпидемии в Европе пройден, в некоторых странах ослаблен режим самоизоляции.