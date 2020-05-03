Россияне даже в условиях пандемии проявляют интерес к льготной ипотеке, в банках лежат тысячи заявок на оформление, часть кредитов уже выдана. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Россияне даже в условиях пандемии проявляют интерес к льготной ипотеке, в банках лежат тысячи заявок на оформление, часть кредитов уже выдана. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Люди у нас хорошо считают. Когда ты на 20 лет можешь взять кредит под 6,5 процента, эти 6,5 процента совершенно точно снивелируются. Это для людей очень выгодно", — подчеркнул он.К льготной ипотеке даже сейчас – большой интерес. "Уже тысячи заявок в банках на оформление. И часть людей уже оформили", — рассказал Хуснуллин.