Врачам совместно с полицейскими в Тбилисском районе Краснодарского края лишь после решения суда удалось взять анализ на коронавирус у местного жителя, прибывшего из Петербурга. Грубый разговор 51-летнего мужчины с медиками попал на видео.

Врачам совместно с полицейскими в Тбилисском районе Краснодарского края лишь после решения суда удалось взять анализ на коронавирус у местного жителя, прибывшего из Петербурга.Первое общение с медиками 51-летний мужчина провел вооруженным камерой мобильного телефона. На опубликованных кадрах местный житель грубо обошелся с врачами, прибывшими к нему, чтобы взять простой мазок из носа и зева."Вы чо вообще, бредите что ли? — заявил мужчина женщинам в защитных костюмах. — Самоизоляция, вы ко мне домой в чем-то пришли!"Врачам пришлось обратиться в полицию, а суд по иску Роспотребнадзора вынес решение о принудительном взятии анализов.В субботу, 2 мая, медики вновь пришли взять анализ. В этот раз у них было постановление суда и сопровождающие — приставы и полицейские.По информации издания "Юга.ру", анализы взять удалось, хотя и не сразу — некоторое время потребовали препирательства с упрямым мужчиной.