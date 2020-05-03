Дональд Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике в добром здравии. А высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи сообщил, что Ким Чен Ыну не делали никаких операций. Почему сам факт того, что лидер КНДР жив, пришлось доказывать?

Дональд Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике в добром здравии. А высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи сообщил, что Ким Чен Ыну не делали никаких операций. Почему сам факт того, что лидер КНДР жив, пришлось доказывать?Ким жив: эта новость, которая на самом деле — вовсе и не новость, а скорее опровержение слухов, — обрадовала президента США Дональда Трампа.- Я, например, рад видеть, что он вернулся и чувствует себя хорошо!Ранее, когда американские журналисты просили главу Белого дома прокомментировать настойчивые слухи о тяжелой болезни и даже смерти Ким Чен Ына, ответ был неизменно туманный: "Я понимаю, что происходит, но я просто не могу сейчас говорить о Ким Чен Ыне. Я лишь надеюсь, что все будет хорошо. Однако я прекрасно понимаю ситуацию".Уходить от прямого ответа Трампу приходилось до тех пор, пока 1 мая Центральное телеграфное агентство Кореи не опубликовало фотографии Кима с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Это первое появление северокорейского лидера на публике за 3 недели.Тут же последовала реакция с юга Корейского полуострова. В Сеуле и виноватых нашли, и народ успокоили."Безосновательная информация, распространяемая перебежчиками из КНДР, привела к появлению большого числа ненужных спекуляций в нашем обществе. В этой связи хотелось бы отметить: вся информация относительно Северной Кореи должна базироваться на реальных фактах и тщательно проверяться", — заявило Министерство объединения Республики Корея.Правда, официальный Сеул и до публикации ЦТАК выступал в похожем тоне. Так, в администрации президента Республики Корея заявляли: отсутствие лидера КНДР на публике — это внутреннее дело Северной Кореи.Шум вокруг отсутствия Ким Чен Ына начал подниматься, когда 15 апреля он не приехал на празднование Дня Солнца. Так в КНДР называется главный государственный праздник — день рождения Ким Ир Сена. Потом на сайте перебежчиков Daily NK, который финансируется американским аналитическим центром, появилась информация о том, что лидер КНДР якобы перенес серьезную операцию на сердце. Источник сообщений, конечно же, не назывался. А затем New York Post и вовсе поспешила заявить о смерти Ким Чен Ына. Фейковую новость тут же подхватили многие западные СМИ и даже всерьез приступили к обсуждению возможного преемника Кима.Впрочем, слухи о кончине лидеров КНДР то и дело возникают на протяжении последних 30 лет. Еще в 80-х на Западе пытались создать миф о "сердечном приступе" Ким Ир Сена, затем в 90-х в СМИ родилась легенда, что отца и деда нынешнего лидера КНДР якобы расстреляли военные. И тогда тоже ссылались на некие неназванные, но якобы очень авторитетные источники. А когда сенсационные новости опровергались, авторы скандальных публикаций с извинениями не спешили.