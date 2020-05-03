У президента Украины Владимира Зеленского и МИД Украины кардинально различаются позиции по поводу трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Это может означать выход внешнеполитического ведомства из-под контроля главы государства, написал бывший первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

У президента Украины Владимира Зеленского и МИД Украины кардинально различаются позиции по поводу трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Это может означать выход внешнеполитического ведомства из-под контроля главы государства, написал бывший первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале.По словам Портнова, в МИДе сделали заявление, которое полностью оправдало массовую казнь, и сослались на сфальсифицированные дела и пропагандистские штампы экс-президента Петра Порошенко. Это значит, что или Зеленский моментально поменял свою точку зрения, или министерство иностранных дел ему не подчиняется. Варианты одинаково губительно для Украины: страна перестала быть управляемой и движется к хаосу.Накануне Зеленский выразил соболезнования семьям жертв погибших в Одессе. По его мнению, должно быть организовано максимально тщательное расследование обстоятельств этой трагедии. При этом Зеленский Россию не обвиняет, в отличие от министерства иностранных дел, в котором уверены: Россия — единственная сторона, которой выгодно не найти виновных.За такое заявление председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук призвал отправить руководство МИДа в отставку.Цинизмом и наглостью назвал обвинения в адрес России глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Киев таким образом "по примеру своих заокеанских кураторов" пытается снять с себя ответственность за расследование обстоятельств одесской "Хатыни" и найти оправдание собственному преступному бездействию за счет внешнего фактора, заявил чиновник.Верхом цинизма назвал заявления МИД Украины и директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Хотя, отметил он, одним из важных предвыборных обещаний нынешнего президента Владимира Зеленского было именно то, что все эти преступления будут немедленно раскрыты, а преступники будут наказаны.В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".