Водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет, где опрокинулся на крышу. На месте погибла пассажирка легковушки. Мужчина, находившийся за рулем, выжил, в тяжелом состоянии его доставили в реанимацию.

В воскресенье, 3 мая, на трассе Каменноозерное – Медногорск в Оренбургской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.По предварительной версии, озвученной СМИ, со ссылкой на полицию, 31-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением. Машина съехала с дороги, упала в кювет и перевернулась.В результате инцидента на месте аварии погибла 32-летняя пассажирка иномарки. Мужчина, находившийся за рулем, получил тяжелые травмы и был помещен в реанимацию.