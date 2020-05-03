На Дальнем Востоке первыми явили себя те, кому все ни по чем. Погода, конечно, располагает, но как бы потом вверх не пошли столбики градусников.

На Дальнем Востоке первыми явили себя те, кому все ни по чем. Погода, конечно, располагает, но как бы потом вверх не пошли столбики градусников. Серферы седлают волну, пляжи заполняются отдыхающими, некто растащил бетонные блоки, которыми перегородили путь к берегу. Теперь у таких точек — мобильные группы полиции. Выписаны около 300 протоколов. Для сомневающихся: в Приморье умер уже четвертый заразившийся.Столбики термометров – вверх. Во Владивостоке — под 30. А индекс самоизоляции — вниз. Серферы седлают волну. Пляжи заполняются отдыхающими.Единение с природой было недолгим. Административные комиссии тоже не сидят дома. Желание подышать воздухом не преступление. На первый раз можно ограничиться и предупреждением. Например, один из местных жителей ранее не попадал в поле зрения сотрудников — обошлись профилактической беседой."Искупался немного, хотел позагорать. Не дают! Но приказ есть приказ", — говорит мужчина.Но с пониманием относятся не все. В одном из самых популярных мест отдыха — бухте Патрокл — кто-то из отдыхающих решил установить свои порядки.Жители больших городов рвутся на природу. И даже физические препятствия их не останавливают. Барьеры установили как раз под режим самоизоляции, но автомобилисты просто растащили их по сторонам, освободив проезд к морю. Теперь здесь мобильный пост ГИБДД. А территория патрулируется. В том числе и с воздуха.Стеклянное око выслеживает нарушителей даже на природе. Данные с беспилотника — прямо к дежурному. В поиске отдыхающих теперь помогают даже патрули лесохраны."Особое внимание сотрудники уделяют лесным массивам, поскольку в крае введен особый противопожарный режим, а также морскому побережью куда граждане могут отправиться на отдых", — отметила Ирина Сырова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю.Отдыхают и прямо в городе. Не прячась. И большими компаниями. Байкеры одного из мотоклубов Владивостока не стали дожидаться окончания режима самоизоляции — десятки мотоциклистов открыли сезон. На свой страх и риск. В Приморье умер уже четвертый заразившийся.Байкеры не стали испытывать терпение сотрудников полиции. Почти сразу же разъехались по пустым улицам. Большая часть приморцев закон соблюдает: на улицу — только по необходимости.