Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о работе депутатского корпуса над реализацией послания президента Федеральному собранию.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о работе депутатского корпуса над реализацией послания президента Федеральному собранию.По словам Володина, реализация послания – приоритет Госдумы. В течение недели пройдет обсуждение этих вопросов вместе с профильными комитетами ГД, сообщил спикер.Председатель ГД уточнил, что за это время парламентарии подготовят детальный план реализации послания.Ранее на рассмотрение Госдумы были внесены социально значимые законопроекты в рамках реализации президентского послания. Депутаты обсудят поправки, регулирующие выплату детских пособий, оплату больничных.Также Дума обсудит поправку о пособии женщинам, вставшим на медицинский учет в первые месяцы беременности. Выплата будет равна половине прожиточного минимума.Еще одна инициатива – ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его будут получать родители из неполных семей с доходом, который не превышает величины прожиточного минимума в регионе.