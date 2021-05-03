Сотни владимирцев и гостей города пришли, чтобы приобщиться к православному чуду.

Сотни владимирцев и гостей города пришли, чтобы приобщиться к православному чуду. На месте события побывала и наша съемочная группа.Рядом с колокольней Успенского собора православные собрались на встречу Благодатного огня. Каждый из них ждал этого события с нетерпением. В отличии от прошлого года, в этот раз огонь встречали в присутствии верующих. Пасхальную службу по традиции провел Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.1 мая Священное пламя сошло в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Благодатный огонь - символ воскрешения Иисуса Христа. Частицу огня передали представителям 11 стран, и уже из Москвы доставили в 25 регионов. Владимирская область стала одной из первых.Владыка Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: «Если всё побеждает смерть, никто никогда не вспомнит, что была такая планета Земля и на ней жили люди, праведно они жили или они грешили тоже никто не вспомнит, а если есть вечность, есть воскресение, это сразу налагает ответственность, как разумное существо. Мы знаем, за все придется дать ответ».После раздачи огня все собрались на пасхальный концерт в Успенском соборе. Когда стены храма были ещё пусты, внутри не горела ни одна свеча, а это значит - любое пламя в этот день было благодатным. Поэтому люди не ждали своей очереди к протоиереям, а делились священным огнем друг с другом. В этом действе чувствовалось настоящее единение.- Радость воскресения Господа нашего Иисуса Христа она действительно наполняет сердце каждого православного христианина.- В таком состоянии нахожусь, летаю. Это истинная русская земля. Крещение отсюда пошло. Меня так Господь привел. Я первый раз приехала в ваш город и очень довольна!- У нас тоже семья, у нас тоже дети, внуки. Все мы разные. Ну вот надо уметь в этой семье жить друг другу помогать, смиряться где-то. Поэтому "Слава Богу за все!" можно только сказать. И, конечно, великий огонь Благодатный - это неописуемая радость, и когда он дома с ним мир, покой и благодать!Многим не терпелось проверить, действительно ли Благодатный огонь не обжигает руки. В этом убедился и прихожанин Илья.- Это просто пасхальное чудо! Руки туда суем и огонь не "потухает" и вообще не больно.- Это не легенда? Это на самом деле?- Это на самом деле!- Любви, чтобы вся зараза эта прошла, чтобы больше никто не болел, чтобы все было хорошо!Теперь частицы огня разнесут во все епархии Владимирской области.Любовь Истратова, Александр Чунаев«Вести-Владимир»