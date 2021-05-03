Злоумышленник представился сотрудником газовой службы и предложил установить специальное оборудование. На следующий день пенсионерка стала проверять выполненную работу и обнаружила вместо устройства пачку сигарет...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Зюзино г. Москвы задержали 23-летнего молодого человека, подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионерки путем мошенничества.Предварительно установлено, что к 85-летней жительнице столицы пришел неизвестный гражданин, который представился сотрудником газовой службы. В ходе беседы он сообщил женщине о необходимости установки в квартире специального газового оборудования. Мужчина предложил установить такое оборудование за 5 тысяч рублей, ссылаясь на скидки для пенсионеров, и заявительница согласилась. Однако на следующий день потерпевшая стала проверять выполненную работу и обнаружила вместо устройства пачку сигарет.В результате проверочных мероприятий сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Зюзино подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний житель другого региона России. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Дознанием ОМВД России по району Зюзино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уважаемые граждане! Помните, что ваша бдительность поможет предотвратить преступление. Если к вам обратились представители различных коммунальных служб под предлогом срочной проверки газового, отопительного, электрического оборудования, не спешите открывать дверь. Необходимо попросить предъявить удостоверение сотрудника, а затем позвонить по дежурным телефонам коммунальных служб и уточнить, действительно ли к вам обращается их представитель. Будьте внимательны и не позволяйте злоумышленникам вас обмануть.Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов) или «102» (с мобильных средств связи) или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56