Массовых выпускных и последних звонков во Владимирской области не будет. Об этом заявил врио зам. губернатора Григорий Вишневский. Из-за коронавируса выпускные и последние звонки пройдут с

Массовых выпускных и последних звонков во Владимирской области не будет. Об этом заявил врио зам. губернатора Григорий Вишневский. Из-за коронавируса выпускные и последние звонки пройдут с ограничениями – в небольших организованных группах в конкретных коллективах. 30 апреля в ходе своей пресс-конференции врио заместителя Губернатора Григорий Вишневский сообщил, что из-за сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции в