Доставать мужчину пришлось с помощью экстренных служб.

Пользователи обсуждают видео, на котором пьяный любитель острых ощущений забрался на движущее колесо обозрения. Инцидент произошел в Центральном парке Владимира вечером 1 мая.Доставать мужчину пришлось с помощью экстренных служб. По данным пресс-службы областного УМВД, его доставили в полицию, где был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Теперь нарушителю грозит штраф до 1000 рублей либо арест на 15 суток.Видео