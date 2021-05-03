Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о санкционном давлении западных стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о санкционном давлении западных стран.Дипломат отметила, что введенные против России меры негативно сказываются на ее отношениях с Европой и Соединенными Штатами. По словам Марии Захаровой, взаимное санкционное давление отрицательно влияет на российскую и западную экономику, а также омрачает перспективы нормализации обстановки.Представитель внешнеполитического ведомства назвала меры в отношении Москвы "жестом отчаяния". В интервью RT она заявила, что коллективный Запад никак не может отказаться от "блокового мышления" и признать за Россией право на самостоятельный выбор путей развития.Захарова считает, что Европе и США сложно смириться с успехами российской экономики, повышением ее конкурентоспособности на международной арене. Дипломат добавила, что в последнее время страна делает активные шаги по борьбе с зависимостью от американской валюты.Вместе с этим Мария Захарова рассказала, что Россия не собирается закрываться от внешнего мира, несмотря на санкционное давление. Представитель МИД заверила, что страна всегда готова к открытому диалогу и равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с Западом.Ранее Мария Захарова . Она отметила, что Лондон обвиняет Москву "в собственных грехах". В качестве примера дипломат вспомнила историю про химическое оружие в Ираке.15 апреля власти США ввели санкции против России. Вашингтон обвинил Москву в попытках вмешаться в ход выборов и многочисленных кибератаках. Подробнее об этом Вы можете прочитать .