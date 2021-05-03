Когда стоит вопрос защиты национальных и геополитических интересов великой державы, тогда строительство опорных пунктов необходимо.

Когда стоит вопрос защиты национальных и геополитических интересов великой державы, тогда строительство опорных пунктов необходимо.Так член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал вброс прозападных СМИ о якобы приостановке соглашения Москвы и Хартума по созданию пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота РФ в Судане.«Для защиты национальных интересов России в некоторых районах мира, а также для выполнения ряда международных соглашений с разными странами, действительно, необходимо дополнительное военно-техническое присутствие на постоянной основе», — сказал сенатор.Ранее ряд прозападных СМИ, ссылаясь на анонимный источник, заявили о якобы «заморозке» договора по созданию пункта МТО на берегу Красного моря. Российское посольство в Хартуме опровергло эти утверждения. Дипведомство не получало официальных уведомлений от властей Судана и назвало растиражированную СМИ информацию не соответствующей действительности.Министерство обороны РФ до сих пор никак не отреагировало на ситуацию.«Было бы странно, если бы наши геополитические соперники оказывали нам содействие. Они же нас противниками называют и действуют так, как действуют в таких случаях противники. Удивляться этому не надо. Принимать во внимание это необходимо», — отметил сенатор.Кроме того, РФ в этой части мирового океана активно борется с пиратством, что также предполагает наличие опорных точек. По словам Климова, когда-то Советский Союз имел на африканской территории такого рода пункты, поэтому и сейчас они там должны быть.«Иметь под рукой наш объект значительно проще, быстрее, удобнее, надежнее», — добавил он.Про строительство базы военно-морского флота РФ в Порт-Судане стало известно в конце 2020 года, когда соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, африканская страна предоставит место для размещения пункта, 300 военных и до четырех кораблей. Защитят российский объект суданские солдаты.