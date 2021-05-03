Фигуранты оформляли недвижимость на подставных лиц, вследствие чего потерпевшие лишались жилья...

«В адрес МВД России поступило коллективное обращение от 43 граждан, которые благодарят руководителей и сотрудников столичной полиции за профессионализм и добросовестное исполнение обязанностей при раскрытии многомиллионного мошенничества.Деятельность участников группы пресекли сотрудники Главного следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по ЦАО.По данным следствия, злоумышленники в период с 2015 по 2018 год привлекали граждан «выгодным» предложением о выдаче денежных займов под залог недвижимости. Соучастники заключали с клиентами договоры, согласно которым собственники должны были передать свои квартиры якобы в качестве гарантии оплаты долга. Не дожидаясь возврата денежных средств в установленный срок, фигуранты оформляли недвижимость на подставных лиц, вследствие чего потерпевшие лишались жилья.Аферисты намеренно подыскивали в качестве заемщиков лиц, имеющих финансовые трудности или долговые обязательства. От их действий пострадали более 40 граждан, сумма материального ущерба превысила 130 млн рублей.Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, которые соединены в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали пятерых участников группы. В отношении четверых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятая фигурантка находится под домашним арестом.На квартиры, которых лишились граждане, в ходе предварительного следствия наложен арест.В январе 2021 года уголовное дело, насчитывающее более 200 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд г. Москвы.Решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.