Глава Незалежной и его соратники продолжают терять доверие, а украинское общество кажется всё более разобщённым.

Глава Незалежной и его соратники продолжают терять доверие, а украинское общество кажется всё более разобщённым.Бывший заместитель секретаря украинского Совета нацбезопасности, генерал-майор вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос считает, что президент страны Владимир Зеленский и его офис намеренно мешает предотвращению "российской угрозы". Об этом он рассказал в эфире одной из местных радиостанций.Кривонос пояснил, что команда Зеленского препятствует принятию закона о территориальной обороне. По мнению генерала, этот документ – единственное, что удерживает Россию от вторжения в Незалежную. Генерал недоумевает, почему офис главы государства не продвигает законопроект несмотря на то, что он был зарегистрирован в Верховной раде ещё в минувшем году.Военачальник рассказал, что он вместе с коллегами в течение года работал над этим документом. После чего его проект был представлен комитету Верховной рады и Совету нацбезопасности. Затем была сформирована рабочая группа, в которую были приглашены сотрудники силовых ведомств и общественники, работавшие над развитием территориальной обороны.Однако во второй половине 2020 года офис Владимира Зеленского направил в Совбез письмо с просьбой отложить принятие закона ввиду его неактуальности. Сергей Кривонос считает, что это свидетельствует об "игре в составе российской пятой колонны".