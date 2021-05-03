На трассе в Муромском районе в лобовом столкновении погиби два водителя. Как сообщает пресс-служба полиции, ДТП произошло поздно вечером в минувшую пятницу на 90 километре автодороги

На трассе в Муромском районе в лобовом столкновении погиби два водителя. Как сообщает пресс-служба полиции, ДТП произошло поздно вечером в минувшую пятницу на 90 километре автодороги Касимов-Муром-Нижний Новгород. Предварительно, автомобиль Хонда вылетел на встречную полосу и протаранил Хёндэ. От удара Хонда по инерции врезалась в попутный Лифан. В аварии погибли два человека: водитель Хонды 2003