До участников встречи довели информацию о нововведениях в законодательстве.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району провели час правовой информации для личного состава войсковых частей, расположенных в Петушинском районе.Присутствующим, помимо статистики дорожно-транспортных правонарушений, были приведены примеры ДТП с участием несовершеннолетних, разъяснены последствия передачи транспортного средства лицу, не имеющему права управления.В ходе встречи правоохранители напомнили о штрафных санкциях и степени ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.Полицейские довели до личного состава войсковых частей информацию о поправках в законодательстве, среди которых нововведения в области технического осмотра транспортных средств и приеме экзаменов в автошколах и ГИБДД.В завершении правового часа присутствующим продемонстрированы социальные ролики по ПДД, а также вручили памятки, методические рекомендации, информационные плакаты, которые можно разместить на специальных стендах.