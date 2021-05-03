Войска НАТО всё ближе продвигаются к границам России. Но даже на Западе этому рады далеко не все.

Войска НАТО всё ближе продвигаются к границам России. Но даже на Западе этому рады далеко не все.Шведский журналист Маркус Йонссон считает настоящим позором помощь, которую шведские власти оказывают Североатлантическому альянсу (НАТО) для противостояния России. Своим мнением он поделился в статье для одного из популярных местных изданий Proletären.По мнению Йонссона, все факты указывают на то, что в борьбе Запада с Россией агрессорами являются именно США и НАТО, которые активно перемещают свои позиции всё ближе к российским границам. Он выразил своё недовольство тем, что шведские чиновники оказывают им поддержку. Автор статьи считает, что таким образом они превращают королевство в потенциальную зону боевых действий в случае войны с Россией.Журналист обратил внимание на регулярные совместные военные учения США и НАТО, благодаря которым их вооружённые силы смещаются к Востоку, исполняя мечту Вашингтона о взятии России в "кольцо". Маркус Йонссон отметил, что на эти манёвры практически никто не обращает внимания, в то время как о военных учениях России говорят чуть ли не в каждом издании Швеции.Йонссон напомнил, что в 2016 году Швеция заключила с Североатлантическим альянсом договор, согласно которому вооружённые силы НАТО могут использовать шведские территории для своих военных нужд.