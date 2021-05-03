В результате ЧП пострадало подкапотное пространство.
В 10:18 03 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре.
В Суздале на улице Ленина горела «Нива». У автомобиля полыхал моторный отсек. Пожарные не дали огню распространиться на всю машину и потушили пламя на площади один квадратный метр.
В результате ЧП пострадало пространство под капотом отечественного авто.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, погибших и пострадавших нет.
На вызов выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.