Владимирский бильярдист Антон Виноградов завоевал бронзовую медаль на первенстве «Свободная пирамида» среди юниоров с 16 до 21 года.

Наш спортсмен Антон Виноградов взял бронзу на Первенстве России по бильярду "Свободная Пирамида" среди юниоров.Со счетом 6:2 он победил мастера спорта международного класса, Чемпиона Европы - Сергея Горысловца из Казани, тем самым обеспечил себе выход в 1/8. Но, к сожалению, в следующей игре уступил победу. Со счетом 3:6 его обошел спортсмен из Москвы - Евгений Башкатов. По словам судей, Антон продемонстрировал высокий уровень подготовки. Также он выполнил звание мастера спорта России. В июне он в составе сборной России примет участие в Первенстве мира в Минске.Кроме Антона Виноградова в российском чемпионате выступали другие бильярдисты из 33 региона. 5 место среди юношей до 16 лет занял Анатолий Минчев из Меленок, 9 место среди девушек до 16-ти – Анна Мартынова из Мурома, 9 место среди юниорок до 21 года – Карина Невзорова из Коврова.