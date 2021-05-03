Они обязательно состоятся, однако проходить они будут с определёнными ограничениями.

30 апреля в ходе своей пресс-конференции врио заместителя губернатора Григорий Вишневский сообщил, что из-за сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции в этом году выпускные балы и «последние звонки» обязательно состоятся, однако проходить они будут с определёнными ограничениями – небольшими организованными группами в конкретных коллективах.Напомним, что в прошлом году из-за введения эпидограничений . Одиннадцатиклассники попрощались со школой у экранов компьютеров и телефонов.