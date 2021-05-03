Первыми без горячей воды останутся административные здания на Большой Нижегородской.

Администрация Владимира опубликовала график ремонтных работ на теплосетях в 2021 году. На отключение горячей воды отводится максимум две недели. Работы начнутся уже 4 мая, а закончатся в конце августа.Первыми без горячей воды останутся административные здания на Большой Нижегородской. Жилых домов отключения коснутся 11 мая. Это достаточно большой участок города Владимира - улицы 9-го Января, Горького, Батурина, Большая Нижегородская и другие. Здесь ремонты начнутся сразу после майских праздников - 11 мая. Подробный график можно найти на мэрии.