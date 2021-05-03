В апреле Виктору Ивановичу исполнилось 92 года.

В ночь со 2 на 3 мая во Владимире скончался известный художник, заслуженный деятель культуры России, учитель для талантливой молодёжи Виктор Шамаев. В апреле Виктору Ивановичу исполнилось 92 года.Он родился 4 апреля 1929 года в деревне Михейково Юрьев-Польского района. Своё детство мастер провёл в городе Кольчугино. Во время Великой Отечественной войны работал на металлургическом заводе. После ВОв окончил Рижское архитектурно-художественное училище и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной.В списке работ художника такие знаменитые полотна как «Урал», «Север», «Заполярье» и «Наедине с Россией».Виктор Шамаев - член Союза художников России, ветеран войны и труда, акварелист, реставратор росписей, фресок и мозаик, автор монументальной живописи на зданиях и сооружениях. Мастер награждён знаком великого князя Андрея Боголюбского.Редакция выражает свои искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. Светлая ему память.