Как вернуть молодежь в село? Решение этой стратегической задачи искали участники форума.

Во Владимирском филиале РАНХиГС прошел четвертый форум "Перспективы молодёжи на селе". Основная идея - объяснить молодёжи перспективные направления работы в сельской местности.Как вернуть молодежь в село? Решение этой стратегической задачи искали участники форума "Перспективы молодежи на селе". А они большие. Сейчас сельское хозяйство стало высокотехнологичным процессом, которое требует новых знаний и подходов.Айтуган Текегалиев, координатор проекта «Российское село»: «Мы не хотим о чем-то рассказывать, мы хотим выслушать аудиторию. А выслушать аудиторию мы хотим для того, чтобы понять ключевые моменты, которые молодёжь считает для себя ключевыми, она считает их важными для проживания на селе. И основными моментами почему они должны вернутся в сёла, а не уезжать в город».Государство оказывает целый ряд мер поддержки людям, решившим переехать в сельскую местность. Подобные меры станут плацдармом для молодых специалистов. А в центре "Мой бизнес" помогут разработать даже бизнес -план.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства: «На сегодня создан целый ряд мер поддержки, чтобы молодежь ехала на село и от правильности применения этих мер поддержки со стороны органов власти и руководителей сельхозпредприятий зависит возможность и желание молодых специалистов приехать на село».На форуме работали пять тематических площадок. Организаторы определили направления, исходя из потребностей участников. Ведь сельское хозяйство - это не только работа на земле, но и управленческие решения, а также и культурная жизнь.Павел Антов, председатель комитета ЗС по аграрной политике: «Если все меры поддержки будут доходить и до молодежи в первую очередь, то тогда село будет, не быстро, но возрождаться. Вот этому всему и посвящен сегодняшний форум, для того чтобы прояснить, как сама молодежь видит это. Что ей необходимо, чтобы поехать на село и отдать этому селу свою жизнь».Пандемия, которая вмешалась во все сферы жизни, напомнила и преимуществах сельского образа жизни. Но только за свежим воздухом молодежь в село не поедет.Дмитрий Рожков, зампредседателя ЗС: «Без села нет самой России, не экономически, не духовно. Наш сегодняшний форум не про село, а про молодежь на селе. Если молодежь будет оставаться на своей малой Родине, видя для себя перспективы здесь, то российской деревне гарантированно будущее - об этом сегодня и пойдет разговор».Форум дал старт нескольким инициативам. Все предложения участники направили в Государственную думу.Константин Миронов Илья Хлудов"Вести-Владимир"