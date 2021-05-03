Прощание с Виктором Ивановичем состоится 5 мая.

На 93-м году жизни скончался талантливый владимирский художник, ветеран войны и труда, Член Союза художников России, Виктор Иванович Шамаев.Акварели Виктор Иванович отдал почти полвека. Главный источник вдохновения мастера была природа. На его картинах - знакомые уголки родной владимирщины и красоты дальних регионов страны. Виктор Иванович много работал, проводит мастер-классы для детей.Прощание с Виктором Ивановичем состоится 5 мая в похоронном доме на улице Вокзальная. О времени будет сообщено дополнительно.