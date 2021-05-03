В региональном управлении МЧС изучают подробности ДТП, в результате которого утонул автомобиль «Инфинити».

В региональном управлении МЧС изучают подробности ДТП, в результате которого утонул автомобиль «Инфинити».ЧП произошло на въезде в Гусь-Хрустальный 30 апреля. Джип неожиданно съехал с дороги прямо в реку. За рулем была женщина. Машина быстро пошла ко дну. Двое очевидцев быстро сориентировались, вскрыли люк и помогли женщине выбраться. Она не пострадала. Версий причин ДТП несколько: по одной из них - водитель не справилась с управлением, по другой - она могла объезжать яму на дороге. Кстати, имя одного героя - известно, имя другого - уточняется.