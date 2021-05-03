Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 903 из них содрали тонировку на месте.

Во Владимирской области с 19 по 28 апреля сотрудники ГИБДД провели операцию «Тонировка». В ходе рейдов госавтоинспекторы поймали 1344 автолюбителя, чьи машины не соответствовали требованиям технического регламента.Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 903 из них содрали тонировку на месте. Остальным выданы требования привести стёкла транспортных средств в подобающий вид.Семерых водителей, которые проигнорировали законное требование полицейских, привлекли к административной ответственности. Их ждёт штраф, арест или обязательные работы.