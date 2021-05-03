По численности населения Владимирская область располагается на шестом месте в ЦФО и составляет 3,4% от количества россиян, проживающих на территории округа.

Во Владимирской области опубликовали статистику рождаемости за 2020 год. Самой молодой мамой в регионе стала 13-летняя девушка. Наиболее возрастной - 51-летняя жительница области.По данным Владимирстата, в прошлом году родилось 10 072 ребёнка, из которых 4828 девочек и 5244 мальчика. В 104 случаях на свет появились двойняшки.По численности населения Владимирская область располагается на шестом месте в ЦФО и составляет 3,4% от количества россиян, проживающих на территории округа.