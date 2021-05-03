Два автомобиля сгорело во Владимирской области только за 12 часов. Около 11 вечера 2 мая огнеборцы получили сообщение о возгорании иномарки в Александрове на улице Революции. Из-под капота

Два автомобиля сгорело во Владимирской области только за 12 часов. Около 11 вечера 2 мая огнеборцы получили сообщение о возгорании иномарки в Александрове на улице Революции. Из-под капота автомобиля вырывался дым. Огнеборцы ликвидировали возгорание в моторном отсеке на площади 2 квадратных метра. Никто не пострадал. Полностью выгорела передняя часть машины. На пожар выезжали 10 человек