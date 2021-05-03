На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 мая 2021 года лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 мая 2021 года лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.11 - во Владимире7 сл. в Муромском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Суздальском, 4 сл. в Ковровском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Гороховецком.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 111 случаев заболевания. 7358 сл. в г. Владимире, 3916 сл. в Гусь-Хрустальном, 3531 сл. о. Муром, 2297 сл. в Ковровском, 2014 сл. в Александровском, 1873 сл. в Петушинском, 1408 сл. в Кольчугинском, 1353 сл. в Юрьев-Польском, 1259 сл. в Вязниковском, 1211 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 974 сл. в Киржачском, 891 сл. в Меленковском, 734 сл. в Гороховецком, 696 сл. в Камешковском, 689 сл. в Селивановском, 496 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном.