Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 32 111 человек.

Во Владимирской области на 3 мая выявлено ещё 56 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, по 6 - в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах. По 5 жителей оказались инфицированы в Киржачском, Кольчугинском и Суздальском, 4 - в Ковровском, по 2 - в Камешковском и Александровском, по 1 - в Юрьев-Польском, Судогодском и Гороховецком районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 32 111 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.