Фантомные боли от потери Крыма всё ещё не дают Незалежой покоя. Но на сей раз их агрессивная риторика вышла на высший уровень.

Фантомные боли от потери Крыма всё ещё не дают Незалежой покоя. Но на сей раз их агрессивная риторика вышла на высший уровень.Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник посетил Польшу. Его визит был приурочен к 230-летию польской конституции. Также глава государства встретился с польским коллегой Анджеем Дудой и лидерами других государств. По итогам переговоров было сделано совместное заявление глав пяти стран. Помимо Зеленского свои подписи под документом поставили президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.Однако в своей речи на саммите Зеленский говорил отнюдь не о юбилее: глава Незалежной вновь запел "старую песню о главном". Политик выразил благодарность присутствовавшим за поддержку Украины и её территориальной целостности, в очередной раз заявив об аннексии Крыма Россией, а также напомнил о войне на юго-востоке страны."Это и есть война в Европе", – заявил Владимир Зеленский.Вспомнил Зеленский и про Майдан, обратив внимание, что в 2014 году сотни украинцев погибли, сражаясь за независимость. Он подчеркнул, что украинский народ, как и европейский, хочет демократии. Затем президент заявил, что война на Донбассе также является войной Украины за независимость, намекнув, что Киев якобы противостоит не своему собственному народу, а мифической "российской угрозе".Помимо этого Владимир Зеленский неожиданно сказал, что Украину не надо звать в Евросоюз. По словам лидера Незалежной, ей нужно лишь равноправное партнёрства с европейскими странами.