21 апреля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 60-летняя жительница...

21 апреля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 60-летняя жительница города Вязники, которая сообщила о хищении мобильного телефона - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Женщина рассказала полицейским, что оставила его в продуктовой корзине в одном из магазинов города, а когда вернулась, телефон не обнаружила.Подозреваемая в краже гаджета была установлена сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ей оказалась 22-летняя местная жительница. По словам девушки, она увидела оставленный в магазине мобильный телефон и решила похитить его. Похищенное имущество обвиняемая сдала в ломбард, а вырученные 4 500 рублей потратила на личные нужды.В настоящее время сотрудниками Вязниковского ОМВД в отношении 22-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Полицейские изъяли похищенный телефон и вернули его владелице.Фото: freepik