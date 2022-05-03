Мэрия города Владимира выставила на аукцион автобусные маршруты №13С и №16С. В настоящее время их...

Мэрия города Владимира выставила на аукцион автобусные маршруты №13С и №16С. В настоящее время их обслуживают разные перевозчики, с которыми заключены временные договоры.Стоимость объявленных контрактов – один рубль. Победителей торгов определят 18 мая, договоры рассчитаны на 5 лет.Среди требований к новым перевозчикам – обязательное участие в программе обновления автопарка, оснащение машин системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. Напомним, автобус № 13С возит владимирцев по маршруту «Торговый комплекс «Тандем» – Лунево», а № 16С – по маршруту «Бухолово – 3‑я Кольцевая». Время ожидания общественного транспорта сейчас значительно увеличено: люди ждут автобусов на остановках по полтора, а то и два часа. В Лунево, к слову, проживают многодетные семьи, которые получили там земельные участки.Фото: freepik