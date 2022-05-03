При подготовке дела к рассмотрению судья выявил существенное нарушение требований закона при составлении документа.

Ковровский городской суд вернул в полицию протокол, составленный по статье о дискредитации действий Вооружённых Сил РФ. Основание - п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП.При подготовке дела к рассмотрению судья выявил существенное нарушение требований закона при составлении документа. Этого хватило, чтобы завернуть рассмотрение материалов и вернуть их сотруднику МВД на доработку.При этом указанное в определении Фемиды нарушение не является препятствием для повторного направления бумаги в суд. Однако для этого необходимо устранить все недостатки.Ранее сообщалось, что правоохранители документ со слов рабочих местного завода, которые засвидетельствовали действия коллеги по подрыву доверия к военной операции в соседней стране.