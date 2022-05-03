Музыкальный критик Павел Рудченко составил список патриотичных артистов.

Музыкальный критик Павел Рудченко составил список патриотичных артистов.Денис МайдановДенис Майданов – уже долгое время пишет и исполняет песни патриотического содержания. Он является одним из желанных артистов в концертных программах правительственных концертов. Дважды давал концерты для российских военнослужащих на военной базе Хмеймим в Сирии.ЗараТо же самое можно сказать и о певице Зара, которая регулярно выступает на официальных мероприятиях и концертах, посвященных 9 мая. Также, Зара уже несколько лет сотрудничает с телеканалом Звезда, который курирует Министерство обороны РФ, где она является членом жюри телевизионного конкурса "Новая звезда".Лев ЛещенкоОдин из сторожил нашей эстрады Лев Лещенко – регулярно выступает на ведомственных мероприятиях. Лев Лещенко подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму.Стас ПьехаСтас Пьеха – долгое время придерживается патриотической направленности, исполняя песни к 9 мая, освобождению Ленинграда. Стас Пьеха выпустил в 2015 году его патриотичный дуэт с Владимиром Маркиным, песня – "Родина".Олег ГазмановОлег Газманов – здесь все сказано в его песнях: "Вперед, Россия!", "Сибирский полк", "Офицеры", "Москва". Выступает в правительственных и военных концертах в России, Сирии и т. д. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством", медаль "За освобождение Крыма и Севастополя", медаль "Участнику военной операции в Сирии".Николай РасторгуевНиколай Расторгуев – постоянный участник правительственных концертов и пропагандист образа русского солдата. Имеет Орден "За заслуги перед Отечеством". Выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма к РФ под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".Надежда БабкинаНадежда Бабкина – артистка, которая регулярно высказывает свою патриотическую позицию, и также, как и многие из этого списка, является желанным артистом для участия в ведомственных и патриотических мероприятиях.Александр МаршалАлександр Маршал – с 2015 года на телеканале "Звезда" ведет цикл программ "Легенды армии". Участвует в правительственных концертах и всячески высказывает свою патриотическую позицию. Имеет медаль ордена "За заслуги перед отечеством".Сергей ГаланинСергей Галанин – один из представителей рок-эстрады, который придерживается патриотической направленности в своей риторике и участвует в соответствующих мероприятиях. Так он сейчас принимает участие в патриотическом марафоне "Zа Россию!" Артист уверен, что патриотические мероприятия способны "укрепить единство духа" народа.