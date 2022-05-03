Сотрудники МЧС и полиции следят за тем, как жители региона отмечают праздники и соблюдают...

Сотрудники МЧС и полиции следят за тем, как жители региона отмечают праздники и соблюдают требования особого противопожарного режима.Спасатели патрулируют территории садовых товариществ. Один из таких рейдов накануне прошел в СНТ "Ветеран". Нарушений выявлено не было. Дачников подробно проинструктировали на предмет пожарной безопасности и напомнили о штрафах за разведение огня."В рамках действия особого противопожарного режима запрещено сжигать отходы, мусор, траву. Приготовление пищи запрещено на мангалах. Весь мусор должен быть собран и вывезен на свалку бытовых отходов" - начальник отдела надзорной деятельности по г. Владимиру и Суздальскому району Алексей Кутонов.С земли и с воздуха специалисты патрулируют и территорию "Мещёры". Нацпарк заключил договор с владимирской базой авиа-лесо-охраны. В лесах обновляют и прокладывают минерализованные полосы, расчищают дороги, прОсеки и пожарные водоёмы. Муниципалитетам поручено провести опашку населённых пунктов, которые находятся в зоне повышенной пожарной опасности. Как сообщают в пресс-службе нацпарка, к борьбе с лесоторфянЫми пожарами в Мещёре готовы 86 человек личного состава и 72 единиц техники.